Mali : "nous avons demandé la relecture de certains accords de coopération militaire" (Assimi Goïta)

"Par une analyse objective du contexte actuel et en tenant compte des intérêts vitaux de notre pays, nous avons demandé la relecture de certains accords de coopération militaire", a affirmé le colonel Assimi Goïta. Il n'a pas donné de précisions sur la nature de ces accords.



"Dans le même temps, de nouveaux accords ont été signés, toujours avec pour objectif essentiel la sécurisation des maliens et de leurs biens", a-t-il ajouté.



Au plan opérationnel, des armements aérien et terrestre ont été acquis. Une autre avancée majeure : la création et l'opérationnalisation de l'École de guerre du Mali.



​Pour le colonel Assimi Goïta, grâce aux actions de la transition, le Mali assiste à une réelle montée en puissance de ses forces armées, en témoigne les lourdes pertes infligées aux terroristes ces dernières semaines.