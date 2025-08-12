Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : plus de 12 milliards de FCFA mobilisés par le président pour soutenir les populations vulnérables


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2025



Le mardi 12 août 2025, le président de la Transition du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, chef de l’État, a procédé au lancement officiel du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire, édition 2025.

La cérémonie s’est tenue à Sogoniko, en commune VI du district de Bamako, au siège de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), en présence de plusieurs personnalités de marque : présidents d’institutions, diplomates accrédités au Mali, partenaires techniques et financiers, notamment un représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), ainsi que d'autres invités de haut niveau.

Cette année, plus de 12 milliards de FCFA ont été mobilisés par l’État pour mettre en œuvre ce plan ambitieux. Ce financement permettra de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales destinées aux populations les plus vulnérables.

À titre symbolique, les gouverneurs des régions de Kita, Dioïla, Nara, ainsi que celui du district de Bamako, ont reçu des mains du président de la Transition les décisions officielles de dotation. Ce moment fort a été suivi du coup d’envoi symbolique des camions chargés de transporter les céréales à travers le pays.

Le président Goïta a ensuite effectué une visite guidée des magasins de l’OPAM. Lors de son entretien avec la presse, le chef de l’État a exprimé toute sa satisfaction, et a contextualisé cette initiative, soulignant les trois volets principaux de l’opération, à savoir la distribution gratuite de plus de 22 000 tonnes de céréales, la vente subventionnée d’environ 11 500 tonnes de riz, et un dernier volet dénommé « volet de résilience » qui vise à soutenir les maraîchers, les pisciculteurs et les actions de restauration des terres dégradées.

Le général Goïta a rappelé que ce plan s’inscrit pleinement dans la vision de souveraineté alimentaire prônée par la Transition, avec pour objectif de garantir à chaque Malien un accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Enfin, le président de la Transition a salué la résilience des populations maliennes.



