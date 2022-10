Mali : plus de 700 faux diplômés détectés dans un recrutement à la fonction publique

La Justice est confrontée à de nombreux défis à la fois matériels, financiers et humains. Pour y faire face, la loi d’orientation et de programmation du secteur de la justice prévoit un accroissement continu des moyens matériels, financiers et humains sur la période 2020-2024.



Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, un concours de recrutement de 100 auditeurs de justice et de 150 fonctionnaires du cadre de la surveillance et de l’éducation surveillée a été ouvert.



Les Commissions d’enregistrement et de dépouillement mises en place à cet effet ont reçu :

- pour le concours des fonctionnaires du cadre de la surveillance et de l’éducation surveillée

4 201 dossiers ;

- pour le concours des auditeurs de justice 8 074 dossiers dont 5 387 pour l’ordre judiciaire et

2 687 pour l’ordre administratif ;

- pour le recrutement sur titre 55 dossiers de docteurs en droit.



Lors du dépouillement et de la vérification, 39 faux diplômes ont été recensés au titre du concours des auditeurs de justice de l’ordre judiciaire et 692 faux diplômes pour le concours de recrutement des fonctionnaires du cadre de la surveillance et de l’éducation surveillée. Ces dossiers seront transmis au Procureur de la République.



Ces recrutements permettront de combler, en partie, le déficit de magistrats et de fonctionnaires du cadre de la surveillance et de l’éducation surveillée et d’améliorer la gouvernance au sein de la justice et l’accessibilité de la justice pour tous.