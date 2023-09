Mali : report des élections présidentielles de février 2024 (gouvernement)

Selon le ministre d'État, plusieurs problèmes techniques ont entravé le bon déroulement du processus électoral, en particulier en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Pour garantir des élections libres et équitables, il a été jugé nécessaire de reporter la date des élections à une date ultérieure qui sera communiquée en temps voulu.



Ce report vise à assurer un processus électoral transparent et conforme aux normes démocratiques, permettant aux citoyens de participer pleinement et en toute confiance à l'élection de leur prochain président.