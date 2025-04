Mali : trafic ferroviaire, accord entre le Mali et le Groupe COVEC

Une signature d’un protocole d’accord entre l’Etat du Mali et le Groupe COVEC Mali pour la réhabilitation du pont ferré de Kassaro, dans la région de Kita a eu lieu ce mardi matin au cours d’une rencontre organisée à Bamako.



Ce protocole d’accord a été paraphé par Mme le ministre des Transports et des Infrastructures et le directeur général de COVEC Mali, en présence du ministre de l’Economie et des Finances.



Il permettra de réaliser les travaux de réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro, pour un coût total d’environ 1 milliard 600 millions de francs CFA. Les travaux, qui vont démarrer dans un bref délai, vont durer 4 mois. Ils permettront la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes.



Il faut rappeler que le pont ferré de Kassaro a été complètement endommagé lors des pluies diluviennes survenues le 30 août 2024.