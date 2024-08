Mali : un mort et d'importants dégâts matériels dans une attaque dans la région de Kidal

L'Etat-major général des Armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 04 aout 2024, des terroristes, à bord d'une douzaine de motos et 03 véhicules dont un équipé de 12,7 mm, se sont attaqués aux populations civiles dans la localité de Tagallout dans la région de KIDAL.



Après leur forfait, les terroristes se sont repliés en direction de In-Tebezase situé à 81km au sud-ouest de Kidal. Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'importants dégâts matériels enregistrés comme suit : trois véhicules civils incendies dans la cour d'une famille, deux autres véhicules civils emportés par les terroristes et plusieurs maisons incendiées.



Cette attaque contre les populations civiles innocentes avec des pillages de biens perturbe la quiétude, et prouve à suffisance le dessein funeste des terroristes.



A cette occasion, l'Etat-major général des Armées présente ses condoléances à la famille du disparu, et rassure que les recherches et la localisation des terroristes, auteurs de cette attaque, continuent en vue de leur neutralisation. Enfin, l'Etat-major général des Armées rappelle que la zone est sous surveillance, et invite les populations à se démarquer des terroristes.