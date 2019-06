Mali : une centaine de morts dans l'attaque d'un village

Des assaillants soupçonnés d'appartenir à l'ethnie peul ont fait une descente dans un village rival Dogon du centre du Mali, tuant au moins 95 personnes et brûlant des maisons, ont déclaré lundi des responsables locaux et gouvernementaux.



Les violences entre chasseurs Dogon et bergers Peuls ont tué des centaines de personnes depuis janvier, y compris une attaque en mars, au cours de laquelle des hommes armés ont tué plus de 150 Peuls, l’un des pires massacres de l’histoire récente du Mali.



Le raid de dimanche a eu lieu dans le district de Sangha, où les Fulanis du district voisin de Bankass sont descendus sur un village Dogon après la tombée de la nuit, a déclaré lundi à Reuters le maire de Bankass, Moulaye Guindo.



"Des hommes armés, apparemment peuls, ont tiré sur la population et ont brûlé le village", a déclaré Siriam Kanoute, un responsable de la ville voisine de Bandiagara.



Le maire de Sangha, Ali Dolo, a déclaré à Reuters que 95 corps calcinés avaient été retrouvés à ce jour, mais que le nombre de morts allait probablement augmenter car le village était toujours en feu.



"Sur une population d'environ 300 habitants, seulement 50 ont répondu à l'appel ", a déclaré M. Dolo.



Un porte-parole du ministère de la sécurité a confirmé l'attaque mais a déclaré que les agresseurs n'avaient pas été identifiés.



La violence entre les communautés peules et rivales a aggravé une situation sécuritaire déjà désastreuse dans les régions semi-arides et désertiques du Mali, qui servent de base aux groupes djihadistes ayant des liens avec Al-Qaida et l'État islamique.



Ces groupes ont exploité les rivalités ethniques au Mali et dans les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, ces dernières années, pour stimuler le recrutement et étendre leur influence sur de vastes pans de territoire.

Le gouvernement malien est considéré comme ayant perdu son emprise sur certaines parties du pays, ayant confié la lutte contre les djihadistes à des groupes d'autodéfense ayant des comptes à régler.



Les Dogons soupçonnent les Peuls d'héberger des militants islamistes et les accusent de nier.



Les forces tchadiennes et françaises sont intervenues au Mali en 2013 pour repousser une avancée djihadiste du nord mais les militants se sont depuis regroupés.