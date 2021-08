Mali : une délégation tchadienne rencontre le président de la transition

La délégation tchadienne est en mission au Mali pour s'imprégner des modalités et critères de mise en place du CNT.



"Nous sommes venus présenter nos civilités au président de la République et lui transmettre les chaleureuses salutations de son frère, le président de la République du Tchad, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno", a déclaré Me. jean Bernard Padare à la presse.



Consulté sur le déroulement du processus de transition, le colonel Assimi Goïta a prodigué des conseils et a recommandé que le Tchad et le Mali poursuivent les échanges et mutualisent leurs efforts car ils vivent les mêmes réalités.



"Le CNT du Tchad sera composé de toutes les couches vives de la nation tchadienne. C'est exactement, à quelques détails près, ce que le Mali a eu à mettre en place. Nous sommes venus toucher du doigt la réalité. Nous avons bénéficier des connaissances de personnes expérimentées et qui savent où elles vont. C'est une visite très enrichissante", a souligné Me. jean Bernard Padare.