Maliyo s'appuie sur Telecoming pour distribuer ses jeux mobiles en Afrique

L’entreprise européenne renforce sa présence sur le marché africain avec un populaire partenaire local ; L'accord de distribution a été signé pour six pays de la région.

Telecoming (www.Telecoming.com), entreprise technologique spécialisée dans la monétisation de services numériques, a conclu un accord avec la société africaine Maliyo Games, pionnière de jeux mobiles au Nigeria, pour la distribution de son offre dans la région. Cet accord permettra à Telecoming de renforcer sa présence sur le marché africain où il opère depuis 2015.

Cet accord fait partie de la stratégie de Telecoming visant à développer des services numériques offrant une excellente expérience utilisateur. Selon Nicolas Gimenez, Directeur du Contenu de Telecoming, « la combinaison d’un contenu de qualité et de la technologie est essentielle pour offrir des services avec une expérience utilisateur différentielle. L’Afrique offre d’énormes opportunités pour le marché mobile. C'est une région avec d'excellents producteurs de contenu local. L'accord avec Maliyo Games nous permet d'inclure une offre locale de haute qualité dans nos services mobiles. »

Les jeux développés par Maliyo seront distribués aux utilisateurs mobiles de 6 pays africains. Les jeux thématisés sur l'Afrique et acquis par Telecoming ont été conçus pour représenter la vie quotidienne des Africains en général et des Nigérians en particulier. Ils offrent des propositions amusantes et engageantes pour atteindre un public de tous les âges.

Maliyo Games cherche à fournir aux Africains toutes sortes de jeux divertissants construits sur un contenu expérientiel et axé sur la culture quotidienne africaine.

Telecoming monétise le contenu numérique dans la région en partenariat avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile et les meilleurs producteurs de contenus locaux.

À propos de Telecoming :

Spécialisée dans les paiements mobiles depuis 2008, Telecoming (www.Telecoming.com) développe des technologies pour la monétisation de services numériques. Elle collabore avec des opérateurs de plus de 13 pays pour innover dans le marché mobile grâce à ses trois domaines d'activité : la publicité numérique, le paiement sur facture opérateur et la technologie d’expérience utilisateur. La société a été reconnue par London Stock Exchange comme l'une des organisations les plus inspirantes d'Europe et compte parmi les 5 000 sociétés européennes à la croissance la plus rapide, selon le Ranking Inc.5000 de Morningstar en 2018. Plus d'informations www.Telecoming.com

