Malnutrition au Tchad : une préoccupation majeure pour les autorités et les organisations humanitaires

Le Tchad, tout comme la majorité des pays subsahariens, est confronté au problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les chiffres annoncés par le HCR et d'autres enquêtes montrent que la situation du Tchad en matière de sécurité alimentaire est précaire. Environ 1 800 000 enfants âgés de moins de 5 ans et 270 000 femmes enceintes et mères allaitantes souffriront probablement de la malnutrition en 2023.



Cette journée d'information avait pour objectif de sensibiliser les conseillers nationaux sur la situation de la malnutrition au Tchad et de les inviter à intensifier les plaidoyers pour que cette question soit placée au centre des programmes nationaux de développement.



Le président du Réseau de l'Alliance Parlementaire pour la sécurité alimentaire au Tchad, Ahmat Abdoulaye Ogdoum, a salué la ratification par le Tchad de la déclaration de la deuxième Conférence Internationale sur la nutrition et l'adoption de la politique nationale de nutrition comme un grand pas dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a également salué l'initiative REACH qui, selon lui, a permis de booster les interventions, la mise à l'échelle et la visibilité de la nutrition au Tchad, à travers un plaidoyer soutenu.



M. Enrico Paussilli, point focal du PAM au Tchad, a souligné que la malnutrition demeure un problème majeur de santé publique au Tchad. L'insécurité nutritionnelle reste l'une des principales causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans.



La 2ème vice-présidente du CNT, Khadidja Atimer, a rappelé lors de l'ouverture officielle de cette journée que cela permettrait d'enrichir et de parfaire la capacité des conseillers nationaux en termes de plaidoyer sur la nutrition en vue d'une forte sensibilisation des populations.