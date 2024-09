INTERNATIONAL Malnutrition, maladies : la Fondation Gates appelle à des dépenses ciblées pour sauver des millions d'enfants

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Septembre 2024



Une nouvelle modélisation montre que 40 millions d'enfants supplémentaires souffriront des pires effets de la faim d'ici à 2050, en raison du changement climatique, mais une action immédiate pourrait au contraire améliorer la santé et stimuler la croissance économique.





Dans son huitième rapport annuel Goalkeepers publié aujourd'hui, la Fondation Bill & Melinda Gates a exhorté les dirigeants mondiaux à augmenter les dépenses mondiales de santé là où elles sont le plus nécessaires, afin de stimuler la santé et la nutrition des enfants, en particulier face à la crise climatique mondiale.



Le rapport de Goalkeepers, intitulé « A Race to Nourish a Warming World », prévoit que sans une action mondiale immédiate, le changement climatique condamnera 40 millions d'enfants supplémentaires à un retard de croissance et 28 millions d'autres à un dépérissement entre 2024 et 2050. L'adoption de solutions à plus grande échelle dès maintenant peut permettre d'éviter ce résultat, tout en renforçant la résistance au changement climatique et en stimulant la croissance économique dont nous avons tant besoin.



En 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que 148 millions d'enfants souffriraient d'un retard de croissance, un état dans lequel les enfants ne grandissent pas à leur plein potentiel mental ou physique, et que 45 millions d'enfants souffriraient d'émaciation, un état dans lequel les enfants deviennent faibles et émaciés, ce qui les expose à un risque beaucoup plus élevé de retards de développement et de décès.



Il s'agit des formes les plus graves et irréversibles de malnutrition chronique et aiguë. Dans le même temps, alors que les défis mondiaux s'intensifient, la part totale de l'aide étrangère destinée à l'Afrique a diminué. En 2010, 40 % de l'aide étrangère est allée aux pays africains. Mais ce chiffre n'est plus que de 25 % - le pourcentage le plus bas depuis 20 ans - alors que plus de la moitié des décès d'enfants surviennent en Afrique subsaharienne.



Cette tendance expose des centaines de millions d'enfants à un risque sérieux de mourir ou de souffrir de maladies évitables et menace les progrès sans précédent que le monde a accomplis en matière de santé globale en Afrique entre 2000 et 2020. « Aujourd'hui, le monde est confronté à plus de défis qu'à n'importe quel moment de ma vie d'adulte : inflation, dette, nouvelles guerres. Malheureusement, l'aide ne suit pas le rythme de ces besoins, en particulier dans les endroits qui en ont le plus besoin », écrit l'auteur du rapport, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates.



Selon M. Gates, la malnutrition est « la pire crise de santé infantile au monde » et le changement climatique ne fait qu'aggraver la situation. Face à cette crise, M. Gates appelle à maintenir le financement de la santé mondiale, à s'attaquer immédiatement à la menace croissante de la malnutrition infantile en soutenant le Fonds pour la nutrition infantile, une nouvelle plateforme qui coordonne le financement des donateurs pour la nutrition, et à ce que les gouvernements financent pleinement les institutions établies qui se sont révélées efficaces pour protéger des millions de vies chaque année.



Ces institutions comprennent Gavi, l'Alliance du vaccin, dont la prochaine reconstitution des fonds est prévue pour 2025, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la reconstitution des fonds est également prévue pour l'année prochaine.



« Si nous faisons ces trois choses, nous ne nous contenterons pas d'inaugurer un nouvel essor de la santé mondiale et de sauver des millions de vies, nous prouverons également que l'humanité peut encore relever ses plus grands défis », écrit M. Gates. Le rapport met également en lumière les coûts économiques catastrophiques de la malnutrition et présente des solutions qui peuvent contribuer à les atténuer.



Selon la Banque mondiale, le coût de la dénutrition s'élève à 3 000 milliards de dollars US en perte de productivité chaque année, car la malnutrition affaiblit les capacités physiques et cognitives des individus. Dans les pays à faible revenu, cette perte va de 3 % à 16 % (ou plus) du PIB, ce qui équivaut à une récession mondiale permanente de niveau 2008 chaque année.





