Mandoul : une campagne de supplémentation en vitamine A et de dépistage au Mebendazol

Dans son allocution, le délégué de santé de la province du Mandoul, Douye Djokga, a souligné que l'objectif de cette campagne est de prendre en compte les enfants âgés de 6 mois à 59 mois pour leur administrer cette vitamine A afin de lutter contre la malnutrition. 1.157.916 enfants sont prévus pour être admis dans cette campagne pour la province du Mandoul.



La malnutrition chez les enfants a des conséquences telles que : un retard de croissance, un risque accru de morbidité et de mortalité, une augmentation de la susceptibilité aux infections diverses, une diminution des capacités de travail. Cette campagne est rendue possible grâce aux partenaires du ministère de la santé publique, à travers la direction de la nutrition et des technologies alimentaires (DNTA) en collaboration avec UNICEF.