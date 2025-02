Mao célèbre sa victoire électorale : un hommage au Maréchal Idriss Déby Itno

"L'engagement et la détermination de chacun ont permis de remporter cette victoire éclatante," a-t-il déclaré.

"Sous sa direction, nous continuerons à œuvrer pour le développement et la prospérité du pays. Sa vision et son leadership sont essentiels pour garantir un avenir meilleur pour tous les Tchadiens," a-t-il ajouté.

Ce dimanche 09 février 2025, une rencontre de remerciement s'est tenue au CLAC de Mao, visant à exprimer la gratitude de la population envers les candidats du MPS pour leur victoire écrasante aux élections communales. Cette initiative a été menée par Abakar Moussa Hassan, récemment élu au conseil municipal.Dans son intervention, Abakar Moussa Hassan a félicité l'ensemble de l'équipe pour leur succès. Il a souligné que cette rencontre était l'occasion de remercier chaleureusement la population de Mao pour la confiance et le soutien manifestés lors des élections.Il a exprimé sa reconnaissance à tous pour leur mobilisation et leur participation active à ce processus démocratique. Le soutien de la population constitue, selon lui, une source d'inspiration et de motivation pour continuer à travailler pleinement au service de la commune.M. Hassan a également insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour améliorer les conditions de vie dans la commune. Il a souhaité, en son nom et au nom de ses camarades, exprimer leur soutien indéfectible au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.Cette rencontre marque un moment fort pour la commune de Mao, consolidant les liens entre les élus et la population tout en renforçant l'engagement envers le développement local et national.