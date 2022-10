Mariages au Tchad : "tout est basé sur le matériel, ce n'est pas ça le fondement d'un foyer", Mariam Mahamat Nour

"À l'époque, le mariage était très simple. Il y avait une pièce d'or et une somme de 40.000 Fcfa. Quand on m'a emmené chez mon mari, il avait 21 ans et vivait au sein de sa famille. C'était la famille qui nous prenait en charge. Nous, on trouvait ça normal".

"Dans notre maison, il y avait beaucoup d'hommes célibataires qui venaient de part et d'autre pour les études. Comme j'étais la seule épouse, j'étais tenue de faire la cuisine. Je me lève à 5 heures du matin, je fais le petit déjeuner et je vais de Mardjan Daffack au lycée Felix Éboué à pied. Je reviens, je fais le déjeuner et le soir je fais le dîner. Et je dois étudier en même temps".

Promise en mariage à l'âge de 10 ans à son cousin Mahamat Saleh Adam et mariée religieusement à l'âge de 14 ans, Mariam Mahamat Nour a été conduite à son foyer à l'âge de 16 ans.​Dans l'émission, elle revient en détails sur un passage de son livre lié au mariage collectif dit "Am chillini" et fait des observations sur l'évolution des pratiques et de la société sur la question du mariage.Mariam Mahamat Nour se remémore la simplicité du mariage à l'époque :L'ancienne ministre révèle un quotidien de combattante durant ses études, entre la cuisine et les bancs du lycée :