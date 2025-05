Maroc : Le Tchad triomphe au concours international de l’entrepreneuriat de la CONFEJES

En préparation de ce sommet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad avait initié un concours national dans le but de sélectionner un jeune entrepreneur exceptionnel capable de représenter dignement le pays sur la scène internationale. À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, un lauréat a été désigné pour porter les couleurs du Tchad lors du concours international des jeunes entrepreneurs.





La délégation tchadienne, conduite par Monsieur Helena Soulgan, Directeur Général de l’Entrepreneuriat au Ministère de la Jeunesse et des Sports, comprenait également le Coordonnateur national du Programme PPEJ (Programme de Promotion de l'Emploi des Jeunes) ainsi que le jeune entrepreneur sélectionné. Cette équipe unie et représentative de la jeunesse dynamique tchadienne a démontré un engagement sans faille tout au long de l’événement.





Le Tchad a brillamment décroché le Premier Prix de cette prestigieuse compétition internationale, marquant ainsi une étape significative dans la reconnaissance et la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes du pays. Cette distinction symbolise non seulement l’excellence du lauréat, mais témoigne également de l’engagement résolu des autorités tchadiennes à promouvoir l’initiative privée chez les jeunes, sous l’impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et avec le leadership éclairé du Premier Ministre, l’Ambassadeur Allah-maye Halina.