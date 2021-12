Maroc : Marrakech accueille la 5ème édition du FAMI

La 5ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI5_2021), est organisée par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et ses partenaires. Cette rencontre entre dans le cadre de la contribution de CGLU Afrique à la décennie de l’Action des Nations Unies et se tient sous format hybride, en présentiel au Complexe Administratif et Culturel Mohammed VI des Habous de Marrakech et en ligne.



Le Forum, qui aura pour thème, « la transformation digitale et intelligente de l’Afrique locale : le temps d’agir c’est maintenant », sera une occasion pour s’informer et échanger sur la dynamique de la transformation digitale et intelligente au niveau des collectivités territoriales africaines, notamment à l’ère de la pandémie du Covid-19 et au-delà, en mettant l’accent sur les engagements pris au niveau mondial et africain, les progrès réalisés, les défis et obstacles, les innovations et les pratiques d’excellences au niveau des collectivités territoriales et des autres acteurs et parties prenantes engagés et impliqués dans la dynamique de la transformation digitale et intelligente.



En dépit de l’existence d’importantes initiatives africaines, parfois primées par les Institutions régionales ou internationales, la transformation digitale n’est pas encore un chantier prioritaire pour la décentralisation, pour la gouvernance locale et pour le développement local. C'est dans ce contexte et pour répondre à ces questions que les participants au FAMI5_2021 vont se réunir durant six jours, afin d’apporter une contribution efficace sur cette thématique, avec l’objectif de poser les jalons et les axes prioritaires pour une feuille de route sur la transformation digitale et intelligente de l’Afrique locale.



Les assises verront la participation des représentants des gouvernements, des collectivités territoriales, des organisations internationales, des managers territoriaux, des représentants des établissements de formation, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. La cérémonie d’ouverture enregistrera des interventions, parmi lesquelles, celles de Mme Christine Mba Ndutume Mihindou, présidente de CGLU Afrique et maire de Libreville, Samir Goudar, président du Conseil de la Région de Marrakech-Safi, Moulay Lhassan Hbid, président de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique, Mary Kauzya, représentant la direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique (DPIDG) du département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA), New York.



Il faut rappeler que le FAMI5 est organisé en partenariat avec le département des Affaires économiques et sociales de l’ONU, la direction générale des Collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur du Maroc, le Conseil de la Région de Marrakech-Safi, l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Association des Régions du Maroc (ARM), l’Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP) et l’Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC).