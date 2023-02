Maroc : Wydad de Casablanca s’incline devant le club saoudien Al-Hilal aux tirs au but (3-5)

Le match s'est terminé sur un score de 1-1, et Al-Hilal a finalement remporté la victoire lors de la séance de tirs au but (3-5).



En première mi-temps, le Wydad a largement dominé, mais n'a pas réussi à marquer de but. Dans la seconde mi-temps, ils ont ouvert le score grâce à un but de leur défenseur Ayoub El Amloud à la 53e minute. Toutefois, Al-Hilal a égalisé grâce à un penalty en fin de match. Les prolongations n'ont pas permis de départager les deux équipes, ce qui a mené à la séance de tirs au but.



Lors de la protestation de Yahya Jabrane du Wydad contre la décision de l'arbitre, il a reçu un carton rouge et a été expulsé. Al-Hilal rencontrera le club brésilien Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 7 février à Tanger.