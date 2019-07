Maroc : à la découverte de l’un des plus grands ports d'Afrique

Le port Tanger Med 2, inauguré le 28 juin dernier par le prince héritier Moulay El Hassan représentant le Roi du Maroc, a reçu la visite de plusieurs journalistes africains et européens ce jeudi 4 juillet.



Le port Tanger Med 2 constitue la troisième phase de développement du complexe portuaire Tanger Med et ce aux côtés du port Tanger Med 1 et du port Passagers et Roulier. Plusieurs journalistes africains et européens de la presse en ligne, journaux papiers et chaines de télévision ont fait une visite guidée du port.



Le leader Mondial Maersk APM des opérations portuaires développera au port Tanger Med 2 le terminal à conteneurs TC4. Le terminal intègre des technologies de dernières générations ultra-modernes.



Une visite guidée du port



La visite guidée a tout d’abord commencé par la projection d’un film sur ce gigantesque port Tanger Med 2 qui comporte deux nouveaux terminaux à conteneurs d'une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs EVP.



Le port Tanger Med 2 vise à renforcer davantage la position du complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub de référence, en Afrique et dans le Monde, pour les flux logistiques et le commerce international, disposant dorénavant d'une capacité totale de plus de 9 millions de containers.



Après la projection de ce film, les responsables du port ont retracé succinctement l’historique de cette gigantesque infrastructure portuaire, avant d’animer une conférence de presse avec les journalistes. S’en est suivi ensuite une visite guidée sur le port de Tanger Med 1.



La visite initialement programmée sur le port de Tanger Med 2 a été reportée en raison de certains travaux de construction en cours.