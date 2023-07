Maroc : discours de la révolution du roi et du peuple, séparer le passé du présent

Selon un communiqué du porte-parole du Palais Royal marocain publié le 29 juillet 23 à l’Agence Marocaine de Presse (MAP), le Souverain a décidé de la poursuite de la célébration de l’anniversaire de la mémorable Révolution du 20 août, sans qu’un Discours Royal ne soit adressé à la Nation à cette occasion : « La portée de ce mémorable anniversaire ne peut être mesurée seulement à l’aune des discours et des célébrations, mais il s’agit d’un anniversaire si cher au cœur de tous les Marocains, Roi et Peuple, qui incarne les valeurs de sacrifice et de fidélité entre un Roi, qui a préféré l’exil à la renonciation à la souveraineté et à la liberté de Sa Patrie, et un peuple vaillant qui s’est mobilisé pour défendre ses sacralités et a sacrifié tout ce qui lui était cher pour le retour de son Roi légitime au Trône ».



Le choix du Roi Mohammed VI de ne plus discourir le 20 août revient tout d’abord à la délimitation de certaines actions commémoratives, en évitant un empiètement de la mémoire sur la politique du présent et de l’avenir et porte surtout un message important de par la dimension géopolitique qu'il induit dans un contexte régional inédit.



De même, le flambeau de la lutte, d’aujourd’hui, ne peut être que celui du développement du pays, du fait que l’indépendance acquise a tourné la page de la colonisation, et ce, afin de s’atteler aux enjeux actuels tels que la bataille du progrès et du développement.



La Décision Royale est aussi synonyme de force pour le Maroc, qui ne s’attache pas à son passé à des fins politiques, comme c'est le cas du régime algérien, qui, depuis son indépendance, instrumentalise et marchande la question mémorielle.



Aussi, cette Décision Royale marque un détachement définitif du Royaume de son passé colonial et son inscription dans une nouvelle voie de développement, tournée vers l’avenir.



Le Royaume du Maroc s'approprie différemment son passé pour une évolution prospère et dans l'objectif de s’imposer en tant que nation libre, dotée d’un poids politique et diplomatique certain.