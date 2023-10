Maroc : en visite à Ouirgane, une délégation de la BAD salue la résilience du pays face au séisme

Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, a salué « le courage, l’implication et le travail » des équipes marocaines mobilisées dans l’urgence dans la région d’Al Haouz suite au séisme du 8 septembre 2023, qui a fait près de 3000 morts et plus de 5000 blessés.



« Nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre, a déclaré la vice-présidente de la Banque. Je suis impressionnée par la rapidité avec laquelle le Royaume et le peuple marocain, malgré la perte d’êtres chers, s’est mis au travail pour reconstruire le pays ».



En marge de sa participation aux Assemblées générales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la vice-présidente s’est d’abord rendue, mardi 10 octobre 2023, dans la ville de Ouirgane où elle a visité une des unités mobiles de santé installée sur place en urgence pour soigner les victimes et soulager les hôpitaux de Marrakech.



Le programme d’unités mobiles médicales au Maroc fait partie des opérations déployées par la Banque africaine de développement dans le secteur de la santé afin de permettre une meilleure couverture médicale dans les régions enclavées. Chaque unité offre une consultation médicale adaptée au patient et développe la télémédecine pour permettre de travailler à distance avec médecins généralistes ou spécialistes. Face à l’urgence, ces unités ont ainsi été mobilisées sans délai pour prendre en charge les blessés.



À cette occasion, Marie-Laure Akin-Olugbade a réitéré ses condoléances et celles de la Banque aux familles et s’est dite « extrêmement impressionnée par l’efficacité de ces centres et la rapidité de déploiement des unités mobiles de santé dans un contexte difficile ». Elle a salué « le leadership décisif de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».



Dans la commune de Ouirgane, au barrage de Yacoub Al-Mansour, situé à 30 kilomètres de l’épicentre du séisme, Mme Akin-Olugbade s’est également félicitée de l’efficacité et la résilience des infrastructures hydrauliques marocaines. « L’expérience marocaine en matière de construction de barrages et des études associées a permis la réalisation d’infrastructures hydrauliques qui démontrent aujourd’hui leur résilience pour assurer une continuité du service de l’eau et garantir la sécurité hydrique de la région », a-t-elle déclaré.



Le barrage alimente la station de traitement d’eau potable de Marrakech qui couvre les besoins de plus de 2 millions de personnes. Il constitue le premier financement de la Banque au Maroc en 1978. La Banque africaine de développement continue d’y investir, aux côtés de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable. « La Banque africaine de développement est déterminée à travailler avec le Maroc pour réaliser de nouveaux projets, a réitéré Mme Akin-Olugbade. Nous allons continuer à réaliser ensemble de belles choses. »



La Banque africaine de développement continue à soutenir les multiples priorités nationales et soutiendra activement la reconstruction et le développement des zones sinistrées, a souligné Mme Akin-Olugbade.