Maroc : l’atelier de lancement du Programme APIA a eu lieu à Rabat

L'Initiative pour l'Adaptation en Afrique (AAI), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, à savoir l’Union Européenne, Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et la Fondation de l'Initiative pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA), a organisé un atelier de lancement du Programme d'Incubateur de Projets d'Adaptation pour l'Afrique (APIA), du 3 au 5 juillet 2024, à l'Hôtel Tour Hassan Palace, à Rabat, capitale du Royaume du Maroc.



Dans un contexte où les pays africains sont disproportionnellement touchés par le changement climatique alors qu’ils figurent parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, l'Incubateur de Projets d'Adaptation pour l'Afrique (APIA) est un programme novateur promu par l’Initiative AAI, pour répondre aux défis et enjeux auxquels font face les entités accréditées d’accès direct national et régional (DAE) du Fonds Vert pour le Climat (GCF) et aux entités nationales et régionales de mise en œuvre (NIE/RIE) du Fonds d’Adaptation pour l’accès au financement de l’adaptation à grande échelle.



Financé par l’Union Européenne pour une durée de trois ans (2024-2026), le Programme vise à améliorer et à accroître les flux de financement de l'adaptation provenant des fonds climatiques multilatéraux vers l’Afrique, en fournissant de l’assistance technique aux DAE et aux NIE/RIE pour le développement de projets/programmes d’adaptation bien structurés et bancables.



L'atelier de lancement du Programme APIA a réuni les points focaux des Autorités Nationales Désignées (AND) du GCF et du Fonds d’Adaptation, des DAE, du GCF, ainsi que des personnes ressources experts en finance climat et en adaptation sur le continent, soit environ soixante participants issus de 25 pays africains.



Cet évènement a également enregistré la présence notable du président du Groupe des Négociateurs Africains (AGN) et envoyé spécial du président du Kenya, coordinateur du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), l’ambassadeur Ali D. Mohamed.



L’ouverture de l’atelier de lancement du Programme, modérée par Jeremiah Sokan, point focal opérationnel de l’AND du GCF du Libéria, a été marquée par les allocutions de Riad Balaghi, directeur des projets à la Fondation de l'Initiative AAA, Samuel T. Partey, spécialiste en adaptation au GCF et de l’ambassadeur Seyni Nafo, coordonnateur de l’Unité de Soutien Technique de AAI (AAI-TSU).



L'approche principale de mise en œuvre du Programme APIA repose sur la fourniture d'une assistance technique aux DAE et aux NIE/RIE, afin de renforcer leurs capacités techniques et institutionnelles et de les accompagner dans les processus d'élaboration de projets et programmes sur une période de trois ans.



Pour ce faire, l'Initiative Africaine pour l'Adaptation (AAI) a recruté Sustainable Solutions For Africa (SSA), une ONG spécialisée dans le domaine des changements climatiques, en particulier dans la mobilisation des financements climatiques.