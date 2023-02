Maroc : le stade d'Agadir, conforme aux normes internationales, accueille des compétitions d'envergure

La visite a été organisée par la Fédération marocaine de football. Avec une capacité de 45 000 places, le stade peut accueillir des matchs de football, ainsi que d'autres événements sportifs, professionnels et culturels tels que des concerts, des séminaires d'entreprise et des soirées de gala.



Le Grand Stade d'Agadir offre également des garanties en termes d'accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs et les organisateurs d'événements. Il se trouve à proximité du centre-ville, est homologué pour les matchs de football de la FIFA et dispose d'une grande piste d'athlétisme.



Le stade est principalement utilisé pour accueillir les rencontres du club local de football, le Hassania Agadir, ainsi que pour les habitants d'Agadir et de sa région. Le Maroc a l'ambition d'accueillir une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations, afin de célébrer le meilleur du football africain, de promouvoir les valeurs de tolérance, d'unité et de respect, de contribuer au développement et à la promotion du football africain, et de partager une expérience humaine et authentique.