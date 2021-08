AFRIQUE Maroc : les grandes lignes du discours du Roi Mohammed VI à la nation

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Août 2021

A l’occasion de la 68ème anniversaire de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu l’assiste, a prononcé ce vendredi 20 aout 2021, un discours à la Nation dont voici les grandes lignes de son contenu.

La commémoration de la fête de la ‘’révolution du roi et du peuple’’ marque l’histoire contemporaine du Maroc , du fait qu’elle imprègne aux jeunes l’amour de la patrie ainsi que l’engagement total et absolu à préserver l’intégrité du pays , ses institutions et ses symboles.



❖ Les élections législatives :



Le Discours Royal a saisi l’opportunité relative à l’occasion des élections législatives prévues au Maroc le 8 septembre 2021 pour rappeler les finalités ultimes de cet événement, ainsi le Souverain a souligné que ces élections ne sont pas une fin en soi, et que leur raison d’être fondamentale est de construire des institutions solides et efficaces capables de faire face à la campagne hostile qui cible le Maroc.



Dans ce cadre, Sa Majesté a précisé que le rôle de ces institutions est plus primordial que jamais lorsque le pays traverse des moments de difficultés et de menaces marquées par les attaques et provocations planifiées et coordonnées par certains Etats et organisations hostiles au Royaume. Le Maroc a pu livrer bataille à ces acteurs tout en démontrant leurs allégations fallacieuses.



❖ Un discours pour « l’immunité nationale » :



Le discours Royal a apporté une parole de clarification, de vigilance et de mobilisation à l’encontre de la recrudescence d’accusations fallacieuses ayant ciblé le Royaume Chérifien :

- En raison de sa paix, sa stabilité et sa crédibilité dont il jouit à l’échelle internationale, le Maroc est clairement visé.

- Les ennemis du Maroc manœuvrent afin de l’empêcher de rester libre, fort et influent, notamment dans la défense de sa cause nationale.

- Certains pays, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine, à ce titre, le Maroc ne rentre pas dans ce jeu de relations dominées par les intérêts mercantiles du plus-disant.

- Certains s’attaquent au modèle de nos Etats et de nos sociétés à travers des discours malveillants et récits fomentés.

- Les modes opératoires des adversaires sont aussi nombreux que pervers, (comme on a pu le remarquer dans la campagne Pegasus). Le discours Royal n’a pas cité cette affaire mais il a tiré l’attention et la vigilance des citoyens marocains, de ces procédés qui peuvent se répéter dans d’autres situations et conjonctures.



Ayant un double exercice d’ « immunité nationale » et de mise au point sur les lignes fortes de la politique étrangère du Royaume, le propos du discours Royal était général au-delà des cas particuliers, passés ou même à venir. Sa Majesté n’a pas parlé d’un fait spécifique ni d’un pays déterminé, cependant il a fait savoir que "Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée", ce qui explique son appel royal à la vigilance.



Le Maroc en tant que partenaire crédible, n’a jamais été dans des théories du complot qui font malheureusement la prédilection de certains milieux.



Les messages principaux qu’on peut déduire de ce discours Royal sont:

- Que les paradigmes de certains pays à l’égard du Maroc doivent changer ;

- Que le Maroc est indépendant dans ces décisions souveraines, et à son rang d’acteur régional de poids ;

- Que l’unité et les institutions de la nation Marocaine sont des lignes rouges.



❖ Référence Royale à la relation avec la France :



La France avec qui le Maroc entretient des relations d’amitié au beau fixe n’est pas pointée dans les acteurs hostiles dont a traité le discours Royal. Dans ce cadre, la campagne ‘’Pegasus’’ a échoué dans son objectif de fragiliser les relations franco-marocaines, en se tenant de semer le doute au niveau des chefs d’Etats qui entretiennent d’excellents rapports.



❖ Relation avec l’Espagne ; vers un ‘’nouveau départ’’ :



Le Maroc s’est inscrit dans une démarche de dialogue franc et tourné vers l’avenir avec l’Espagne, Sa Majesté, a suivi personnellement et de prés l’avancement des discussions avec les espagnols. De même, le Souverain, a exprimé sa volonté d’ouvrir avec le président du gouvernement espagnol ‘’une étape nouvelle et sans précédent".



❖ Services de Sécurité Marocaines :



Le discours Royal a salué l’engagement des services de sécurités marocaines à défendre sans relâche le pays et ses intérêts supérieurs contre les ennemis de l’intégrité territoriale ainsi qu’aux différentes agressions délibérées et préméditées à son encontre ; Du fait que ces derniers tentent de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays.









Dans la même rubrique : < > Zone des trois frontières : le Tchad retire 600 soldats Mansa Hub : le Cap-Vert construit la capitale culturelle de l'Afrique Sénégal : le président convoque une réunion d'urgence suite aux inondations