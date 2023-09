INTERNATIONAL Marriott International poursuit sa croissance sur le segment milieu de gamme abordable

Alwihda Info | Par APO - 29 Septembre 2023



Cette nouvelle marque, idéale pour les conversions a été développée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

MARYLAND, États-Unis d'Amérique - Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) annonce aujourd'hui le lancement de Four Points Express by Sheraton, conçu pour le segment milieu de gamme. Cette nouvelle marque répond à la demande croissante des consommateurs de disposer d’hébergement fiable et abordable en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Conformément à l'approche de l'entreprise, qui consiste à répondre aux besoins des clients en leur proposant des offres adaptées à chaque région et à chaque type de séjour, cette annonce fait suite à l'entrée récente de l'entreprise dans le segment du milieu de gamme abordable avec City Express by Marriott dans les Caraïbes et en Amérique latine, et à ses projets pour StudioRes aux États-Unis et au Canada. Four Points Express by Sheraton offrira aux consommateurs soucieux du rapport qualité-prix une expérience hôtelière homogène qui allie praticité, fiabilité, simplicité et confort, tant dans la conception que dans l'expérience des clients.



"Nous sommes ravis de participer au développement de Marriott International dans le milieu de gamme avec le lancement de Four Points Express by Sheraton. Cette nouvelle marque a fait l'objet de recherches approfondies, a été conçue pour offrir aux voyageurs les éléments fondamentaux d'un séjour qui répond à tous les objectifs du voyage au juste prix", a déclaré Satya Anand, président de Marriott International pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). "Le milieu de gamme est un segment résilient de l'industrie qui représente actuellement près de 1,2 million de chambres dans la région EMEA, et 68 % de ces chambres sont sans marque. Four Points Express offrira aux propriétaires d'hôtels la possibilité de capitaliser sur les puissants systèmes de distribution de Marriott International et sur le programme de fidélité primé Marriott Bonvoy, avec une opportunité de conversion abordable, offrant des conditions compétitives et un modèle de conception opérationnelle léger."



Four Points Express offrira à ses clients un service authentique et amical qui fait la réputation des marques de Marriott International. Les voyageurs de milieu de gamme sont des voyageurs organisés qui accordent de l’importance aux éléments qui facilitent leur séjour. La marque mettra un point d’honneur à garantir les éléments fondamentaux que sont la propreté et le confort des chambres, la gratuité du petit-déjeuner et du Wi-Fi, pour une expérience efficace et relaxante à un prix abordable. Les hôtels Four Points Express afficheront un design signature qui apportera du caractère, une esthétique reconnaissable et locale. En plus de répondre aux besoins des clients, la marque a été conçue pour garantir aux propriétaires un modèle économique précis basé sur une stratégie de prix efficace. Elle contribue aussi à une croissance significative pour Marriott International : la société a déjà signé trois contrats au Royaume-Uni et en Turquie et a signé des lettres d'intention pour de futurs hôtels Four Points Express sur des marchés tels que la Pologne, la Belgique et le Royaume-Uni.



Le premier hôtel britannique devrait ouvrir ses portes dans un emplacement privilégié du centre de Londres, à moins de 500 mètres de la gare d'Euston et à un kilomètre de Kings Cross et de St Pancras International. Le Four Points Express by Sheraton London Euston devrait ouvrir ses portes en 2024 avec 201 chambres, à la suite d'une importante rénovation de l'établissement actuel. L'hôtel offrira un emplacement idéal à proximité des sièges sociaux de grandes entreprises de la tech à Kings Cross, du British Museum, du quartier shopping et des théâtres et de nombreux sites touristiques.



En Turquie, deux hôtels Four Points Express ont été signés à Antalya et à Bursa. Four Points Express by Sheraton Antalya Lara prévoit d'offrir 52 chambres lors de sa conversion prévue fin 2023. Le quartier de Çağlayan est fantastiquement relié au centre-ville et à l'aéroport, tout en bénéficiant de la proximité du bord de mer. À Bursa, le Four Points Express by Sheraton Bursa Nilüfer offrira à ses clients un emplacement pratique à proximité de l'autoroute qui relie Bursa, Istanbul et Izmir.



Four Points Express fera partie du programme Marriott Bonvoy, qui compte plus de 186 millions de membres. Il s'appuiera sur les solides plateformes numériques de Marriott, telles que Marriott.com et l'application mobile Marriott Bonvoy, pour générer des réservations directes.





Dans la même rubrique : < > Thales annonce la nomination d'un nouveau DG pour l'Afrique de l'Ouest et centrale Meta Connect 2023 : Quest 3, innovations IA, lunettes connectées nouvelle génération et métavers Opération de police internationale en Haïti : 12 pays prêts à participer Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)