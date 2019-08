Mashrou3i célèbre la Journée Nationale de la Femme dans une édition spéciale de l’émission « El Pitch »

Cinq jeunes entrepreneurs tunisiennes tenteront de gagner 30,000 TND durant une édition spéciale de l’émission « El Pitch », sponsorisée par Mashrou3i. La nouvelle émission de pitching pour les start-ups est la première du genre en Tunisie et a déjà pris d’assaut le pays !

Rejoignez Mashrou3i et ses partenaires pour célébrer la Journée nationale de la Femme en Tunisie et promouvoir les femmes entrepreneurs à travers tout le pays. Alors qu’un jury d’experts 100% féminin choisira laquelle des femmes entrepreneurs aura la chance d’être sélectionnée pour la grande finale d’El Pitch, nous reviendrons également sur les parcours de Dalila Jemni originaire de Kébili et de Nihel Nasfi de Gabès, deux femmes chefs d’entreprise assistées par le projet Mashrou3i.

L’émancipation des femmes est au cœur des objectifs du projet de partenariat public-privé entre l’USAID, la Coopération Italienne, HP Foundation et l’ONUDI. À ce jour, Mashrou3i a contribué à la création de plus de 2,000 emplois – dont 52% sont occupés par des femmes. Parmi les 251 start-ups lancées avec le soutien de Mashrou3i, 40% sont dirigées par des femmes.

Environ 250,000 personnes seront devant leurs postes TV, branchés sur El Hiwar Ettounsi, ce dimanche à 21 heures pour regarder l’émission. Avec 9 rediffusions au cours de la semaine, au total près 2 millions de personnes visionneront l’épisode.

