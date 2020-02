Mauritanie Championnat National Rugby XV

Suite et fin de la phase de poule du championnat national de rugby à XV de la Mauritanie; ce dimanche les Requins d'El Mina ont obtenu leur qualification à la finale du championnat national en battant respectivement les Tigres de Riyadh 63 - 17 et les Fennecs d'Amoukrouz 43 - 50. Cette dernière victoire de la phase de poule est synonyme pour l’équipe des coachs Cheikh Ethmane et Amadou Kane d'une place qualificative à la coupe nationale également.

Les Requins d'El Mina ont soufferts avant d'obtenir cette victoire en toute fin de partie, ceci apres avoir écopé successivement de trois cartons jaunes, malheureusement les Fennecs d’Amoukrouz n’ont pas su profiter de cet avantage numérique et ils ont manqués de réalisme pour concrétiser les munitions précieuses qu’ils avaient pour au moins arracher un match nul, suffisant pour se qualifier à la finale du championnat.

Les joueurs de la commune d'El Mina voudront rester invaincu en remportant le championnat à XV et la coupe nationale et créer ainsi pour la première fois un doublé sensationnel dans le rugby Mauritanien.

Les Tigres de Riyadh n’ont toujours pas enregistré de victoire cette saison, le coach Fakourou Tandian et ses joueurs voudront se racheter lors du barrage de la coupe nationale face à leur bourreau de la première journée les Fennecs d’Amoukrouz et se sera face sans repos face au deuxième meilleur marqueur du championnat Birane Diagne qui compte 6 essais.

Par la ailleurs l’équipe nationale de rugby à XV de la Mauritanie souhaite avoir un sparing partner au mois de mars 2020 ou pourquoi pas une invitation de la part de Rugby Afrique pour un match dans la sous région.



Rendez-vous est pris ce samedi 8 février 2020, 16h30 pour le match de barrage de la coupe nationale

Tigres de Riyadh VS Fennecs d’Amoukrouz, le terrain de l’ecole Souleymane Ball (Sebkha).

Le classement :

1er Les Requins d’El Mina (10 points, 9 essais, +53)

2e Les Fennecs d’Amoukrouz (06 points, 6 essais, +11)

3e Les Tigres de Riyadh (00 point, -61 )

Finale championnat Requins d’El Mina vs Fennecs d’Amoukrouz,

samedi 15 février 2020, l’office du complexe olympique à 16h30

