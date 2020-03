Mauritanie Rugby – Super Week Festival Scolaire De Rugby (GIR) 21 Au 23 Février 2020

La commission rugby féminin et rugby scolaire de la fédération Mauritanienne de rugby a en collaboration avec les Directions Régionales de l’Éducation Nationale (DREN) respectivement des communes de SEBKHA et de EL MINA, ont organisées le premier festival scolaire de rugby de la Mauritanie le samedi 22 février 2020, coïncidant avec la présence de Mr Mostafa JELTI (Manager du programme GIR en Afrique).

La responsable du rugby féminin et scolaire en Mauritanie, Mme Haby KOUME et ses collaborateurs ont en effet réussi à mobiliser le temps d’un après-midi 400 élèves et collégiens sur le stade du complexe sportif et olympique pour organiser un festival Get Into Rugby afin de récompenser les enfants, les éducateurs-enseignants et les établissements scolaires ayant participé à la première phase du programme de massification du rugby à l’ecole.

Le travail de la commission rugby féminin et scolaire est sans nul doute concluant, au vue des chiffres sortant du rapport d’activité de Mme KOUME. Apres 8 semaines de formations des enseignants, de découverte et d’initiation des élèves aux fondamentaux de la pratique du rugby; c’est 400 enfants qui ont pu participer à la fête du rugby, soient :

12 établissements scolaires, 25 enseignants formé, 220 filles, du Tag Rugby et du Rugby Contact, une présence de 90 parents de familles et plus de 500 goûters offerts.

Cet événement du rugby scolaire, était en levée de rideau de la finale de la coupe nationale de rugby à XV. Ainsi 400 enfants ont pu assister au match et un peu plus de 300 spectateurs, cette belle fête c’est passée sous les yeux admiratifs de Mr Mostafa JELTI, il n’a pas manqué de féliciter et encourager les acteurs pour la réussite de cette activité récréative et sportive en faveur de la vulgarisation du rugby et de ses valeurs.

Ce premier festival scolaire de rugby clôture le championnat national de rugby à XV et cède la place à la préparation de la sélection nationale à XV.

Rendez-vous est donné dés ce mois de mars, pour assurer le suivi de la formation auprès des éducateurs-enseignants et la fidélisation d’un grand nombre d’enfants pour la seconde phase «JOUER». La commission féminine et rugby scolaire va rester sur sa lancée pour étendre le programme de massification aux établissements scolaires en attente dans les communes de TEVRAGH ZEINA, RIYADH, DAR NAIM.

La commission nationale rugby féminin et développement de la FMR, tient à remercier chaleureusement :

Les Directions Régionales de l’Éducation Nationale de SEBKHA et de EL MINA

Mr DIALLO Président de la FMR

Mr GHASSAN, PDG de ARGUS GROUP

Les Directeurs des établissements scolaires

Les éducateurs-enseignants

Les parents et les enfants

Nos remerciements à Mostafa Jelti et à Rugby Afrique, pour les vingt-cinq (25) ballons offert et la tenue d’arbitre.

A venir pour le mois de mars 2020 :

La célébration de la journée internationale de la femme, le dimanche 8 mars 2020

La célébration de la semaine de la francophonie, du 14 au 22 mars 2020

Le démarrage de la seconde phase du rugby scolaire avec dix nouvelles écoles, à partir du 9 mars 2020

Le lancement du championnat scolaire de rugby «PHASE STAY OU PHASE RESTER», à partir du 9 mars 2020

