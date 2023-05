Mauritanie : cinq secteurs vont bénéficier du développement du pétrole et du gaz

Avec la découverte du champ de gaz Greater Tortue Ahmeyim (GTA) en 2015 et les derniers développements concernant le champ BirAllah, la Mauritanie est devenue une destination de plus en plus attractive pour les investissements.



En plus des avantages d'approvisionnement en hydrocarbures, le pays est prêt à voir de nombreuses opportunités économiques rendues possibles grâce à la monétisation du pétrole et du gaz, qui seront présentées lors de la conférence et de l'exposition MSGBC Oil, Gas & Power qui se tiendra du 21 au 22 novembre de cette année.



Les cinq principaux secteurs qui bénéficieront des projets pétroliers et gaziers en Mauritanie sont l'infrastructure, l'hydrogène vert, les services, la finance et le tourisme et l'hôtellerie Selon la Banque mondiale, le manque d'infrastructures en Mauritanie a constitué une contrainte significative à la croissance économique.



Cependant, avec l'introduction de développements énergétiques à grande échelle tels que GTA, qui nécessitent des investissements importants dans les infrastructures telles que les routes, les pipelines et les installations de stockage, les opportunités de croissance dans ce domaine ont augmenté. Le développement de ces projets d'infrastructure créera des emplois dans la construction et la maintenance, ce qui stimulera l'économie.



Un projet spécifique est la transformation de la ville portuaire de Nouadhibou en un hub régional de traitement, d'importation et d'exportation de gaz, qui, en plus de la création d'emplois, nécessitera une expansion de la capacité actuelle de stockage de pétrole de 300 000 tonnes métriques.



Selon la Banque mondiale, l'accès au financement reste un défi important en Mauritanie, avec seulement 10 % de la population ayant accès aux services financiers formels.



Ousmane Mamadou Kane, le ministre des Affaires économiques et de la Promotion du secteur productif, a expliqué que le gouvernement vise à injecter beaucoup de ressources dans le Trésor et la Banque centrale en utilisant les revenus générés par le pétrole et le gaz.



Cela créera des opportunités significatives pour les banques et les institutions financières locales tout en permettant au secteur des affaires dans son ensemble de bénéficier d'un meilleur accès au capital.