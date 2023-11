Mayotte : La distribution de bouteilles d'eau sera généralisée à l'ensemble de la population dès ce lundi

« Promise par le gouvernement, la distribution générale des bouteilles d’eau doit commencer ce lundi 20 novembre sur tout le territoire mahorais. Dans les municipalités, c’est le branle-bas de combat », a rapporté ce lundi 20 novembre 2023, Mayotte Hebdo.



« Après les personnes vulnérables et le public scolaire dont les établissements qui ne sont pas sur le chemin de l’eau, cette nouvelle distribution s’ouvre à tous les habitants de Mayotte depuis ce lundi 20 novembre. Cette mesure, prise dans le contexte de la crise de l’eau, vise à assurer des besoins en eau potable alors que les coupures n’ont cessé de s’accentuer », a souligné le journal.



« Chaque habitant se verra remettre un pack par personne en fonction des informations sur sa carte de bénéficiaire (nombre d’enfants, adresse,..). La distribution de 330.000 litres quotidiens sera assurée avec les communes, par un détachement d’appui logistique composé de sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, de sapeurs-pompiers et de militaires de l’armée de terre », a-t-il ajouté.



« 330 000 litres d’eau distribués par jour cela représente un flux important de personnes. Les collectivités s’y préparent depuis plusieurs jours, comme à Bandrélé où les habitants se sont inscrits auprès de leur mairie pour avoir une carte de retrait », a relevé Mayotte la 1ère.



« Distribution généralisée oblige, les agents de la ville et les associations vont pouvoir compter sur les 150 militaires de la sécurité civile venus en renfort sur l’île », a ajouté le journal.