Mayotte sous la menace : Alerte rouge cyclonique maintenue

Mayotte est actuellement sous une alerte rouge cyclonique en raison de conditions météorologiques extrêmes.



Conditions Météorologiques



Des pluies intenses continuent de s'abattre sur l'île. Des vents violents sont attendus, augmentant les risques d'éventuels dégâts. Les conditions maritimes sont préoccupantes avec des risques de submersion dans certaines zones côtières.



Conseils de Sécurité



Les autorités recommandent aux habitants de :

Rester chez eux et éviter les déplacements non essentiels.

Suivre les consignes de sécurité et les mises à jour des services météorologiques.

Se préparer à d'éventuelles évacuations si la situation se dégrade.

La prudence est de mise pour assurer la sécurité de tous face à cette menace cyclonique.