Méditerranée centrale : trois fois plus de migrants morts ou disparus, comparé à 2022, alerte l’UNICEF

Entre juin et août, au moins 990 personnes ont fait naufrage en Méditerranée centrale, route maritime la plus dangereuse au monde reliant l’Afrique du Nord à l’Europe, comparé à 334 migrants qui avaient perdu la vie sur la même période en 2022, selon un communiqué du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il s’agit de trois fois plus qu’au cours de la même période l’été dernier, où au moins 334 personnes avaient perdu la vie.







« La mer Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et leur avenir. Le bilan dévastateur des enfants en quête d’asile et de sécurité en Europe est le résultat de choix politiques et d’un système migratoire défaillant », a déclaré Regina De Dominicis, Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale et Coordinatrice spéciale pour la réponse aux réfugiés et aux migrants en Europe.







Enfants non accompagnés

Par ailleurs, le nombre d’enfants non accompagnés traversant la mortelle route migratoire de la Méditerranée centrale pour se rendre en Italie a augmenté de 60%, a indiqué l'UNICEF, relevant que les décès et les disparitions sur la route de la Méditerranée centrale ont triplé cet été par rapport à l’année dernière.



Plus de 11.600 enfants ont traversé la Méditerranée centrale pour se rendre en Italie sans leurs parents ou tuteurs légaux entre janvier et mi-septembre 2023. A la même période l’année dernière, environ 7.200 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille avaient effectué la périlleuse traversée.







Le nombre d’arrivées a atteint son maximum ce mois-ci, avec 4.800 personnes arrivées en une seule journée. Et plus de 21.700 enfants non accompagnés se trouvent actuellement dans ces centres en Italie, contre 17.700 il y a un an.







Lampedusa, une petite île au sud de l’Italie, est souvent le premier port d’escale pour les personnes en quête d’asile, de sécurité et d’opportunités en Europe.