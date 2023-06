Melodji lance son nouvel album 'M'noh' : Un cri d'unité pour le Tchad

Composé de 12 titres, cet album met en avant la question du vivre ensemble entre les Tchadiens, en transcendant les barrières religieuses et régionales. Suite aux événements douloureux du 20 octobre dernier, Melodji appelle les Tchadiens à se pardonner mutuellement et à avancer dans l'intérêt supérieur de la nation.



Artiste d'origine tchadienne, Melodji rayonne au-delà des frontières de son pays depuis plus de deux décennies. Son amour pour la musique a commencé dès l'âge de 12 ans, au sein de la chorale de son église, ce qui l'a conduite à entamer une carrière professionnelle avec son groupe Matania en 2001. Dotée d'une voix exceptionnelle, sa musique afrofolk aux influences Soul et R&B puise ses racines dans les rythmes traditionnels tchadiens.



Après une décennie de parcours avec son groupe, elle a décidé de se lancer en solo, sortant ainsi son premier album "Ta hor ndal" en 2013, suivi d'un second en 2019 intitulé "Dream". Depuis 2022, Melodji a signé avec le label "Fêt' Art", une collaboration qui a abouti aujourd'hui à la réalisation de l'album "M'noh". Ce dernier présente un répertoire riche et varié, fruit de son expérience et de ses études au Conservatoire de Lyon au cours des dernières années.



Une tournée est prévue dans les prochains jours pour promouvoir cet album. Tupone Julien, coordinateur de la production chez "Fêt' Art", encourage les mélomanes à écouter et à soutenir l'album sur les différentes plateformes, afin de permettre à l'artiste de vivre de son art. Cette étape est cruciale pour la carrière de Melodji, et la participation du public est essentielle pour assurer son succès.



L'album "M'noh" de Melodji est un appel à l'unité et à la réconciliation, porté par une voix exceptionnelle et des compositions envoûtantes. La musique de Melodji transcende les frontières et offre un message d'espoir pour le Tchad.