Merck Foundation annoncera les journalistes d’Afrique et d’Amérique latine pour la meilleure couverture médiatique sur le coronavirus, en tant que gagnants des prix de « Stay at Home » Media Recognition Awards

Lors d’une vidéoconférence, le Dr Rasha Kelej a dirigé la cérémonie de remise des prix de Merck Foundation ([Merck-Foundation.com](http://www.Merck-Foundation.com)) pour célébrer les gagnants des prix de « Stay at Home » Media Recognition Awards venant d’Afrique et d’Amérique latine et les accueillir parmi les Merck Foundation Alumni; 81 gagnants de 28 pays africains et 16 […]

Lors d’une vidéoconférence, le Dr Rasha Kelej a dirigé la cérémonie de remise des prix d...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...