INTERNATIONAL Meta lance Threads, une nouvelle application de conversation écrite

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Juillet 2023





Mark Zuckerberg a récemment annoncé le lancement de la plateforme Threads, une nouvelle application de conversation écrite conçue par l'équipe Instagram. Threads offre aux créateurs de contenu et aux différents utilisateurs un nouvel espace dédié au partage d’actualités en temps réel et aux conversations publiques. Meta continue de déployer ses efforts pour rendre Threads compatible avec les réseaux sociaux ouverts et interopérables, ce qui pourrait façonner l'avenir d'Internet.



Instagram est une plateforme où des milliards de personnes à travers le monde



communiquent via des photos et des vidéos. A travers Threads, Meta vise à créer un espace positif et créatif pour échanger des idées, étendant ainsi les atouts d’Instagram au texte. Tout comme sur Instagram, Threads permettra aux utilisateurs de suivre et de se connecter avec leurs amis ou encore des créateurs de contenu partageant les mêmes centres d'intérêt, y compris les personnes suivies sur Instagram et au-delà. Les utilisateurs de Threads pourront également bénéficier des outils de contrôle de sécurité et d’utilisation préalablement établis par Meta.



Participer aux discussions à partir d’Instagram

Facile à utiliser, l’application Threads permet aux utilisateurs d’être authentifiés avec leurs identifiants Instagram existants tout en ayant la possibilité de personnaliser leur profil. Quant aux utilisateurs de Threads de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans dans certains pays), ils seront automatiquement associés à des profils privés une fois connectés. Ils auront le choix de suivre les mêmes comptes que sur leurs profils Instagram ou de découvrir d’autres personnes ayant les mêmes centres d’intérêts. Les principales fonctionnalités d'accessibilité disponibles aujourd’hui sur Instagram telles que le lecteur d'écran ou encore les images générées par l'IA, seront également activées sur Threads.



Le fil d’actualités des utilisateurs de Threads comprend des conversations publiées par des abonnés et des personnes suivies, avec des recommandations de contenu partagé par des créateurs. Les messages peuvent contenir jusqu'à 500 caractères comprenant des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes. Les publications sur Threads peuvent être partagées en Story sur Instagram ou sous forme de lien sur toute autre plateforme.



Minimiser les nuisances



L’application Threads a été conçue avec des outils qui favorisent les échanges positifs et les discussions productives. Les utilisateurs peuvent contrôler qui les mentionne ou leurs interactions avec d’autres personnes sur leur fil d’actualités. Tout comme sur Instagram, les utilisateurs de Threads peuvent bénéficier de plusieurs fonctionnalités, à savoir « Mots Masqués » pour filtrer les réponses aux discussions partagées, « Se Désabonner », « Bloquer », « Restreindre » ou encore « Signaler un Profil » en ouvrant le menu à trois points. A noter que tous les comptes bloqués sur Instagram seront automatiquement bloqués sur Threads.



Comme pour toutes les plateformes de Meta, l’application Threads accorde une grande importance à la sécurité et respecte les Directives Communautaires d'Instagram portant sur les contenus partagés. Depuis 2016, Meta a investi plus de 16 milliards de dollars dans la mise en place des moyens technologiques nécessaires à la protection de ses utilisateurs. L'entreprise reste mobilisée sur le développement de ses efforts en matière d’intégrité.



Compatibilité avec d’autres réseaux interopérables



Meta envisage de rendre Threads compatible avec ActivityPub, le protocole de réseau social établi par le World Wide Web Consortium (W3C), l'organisme responsable des normes publiques qui alimentent le web moderne. Cela rendrait Threads compatible avec d'autres applications compatibles avec le protocole ActivityPub, telles que Mastodon et WordPress, permettant ainsi de nouvelles formes de connexions qui ne sont actuellement pas possibles sur la plupart des autres applications sociales. D'autres plateformes, dont Tumblr, ont fait part de leur intention de prendre en charge le protocole ActivityPub.



Meta s'engage à donner à ses utilisateurs le contrôle de leur audience sur Threads - l'entreprise prévoit de travailler avec ActivityPub pour offrir aux utilisateurs la possibilité de cesser d'utiliser Threads et de transférer leur contenu vers un autre service. La vision de Meta est de permettre aux personnes utilisant des applications compatibles d’interagir avec des personnes sur Threads sans avoir de compte Threads, et vice versa, ouvrant ainsi une nouvelle ère de réseaux diversifiés et interconnectés. Si un utilisateur dispose d'un profil public sur Threads, cela implique que ses publications seront accessibles à partir d'autres applications. Dans le cas où l’utilisateur a un profil privé, ce dernier peut permettre aux utilisateurs de Threads de le suivre et d'interagir avec son contenu, à l'instar de ce qui se passe sur Instagram.



Les avantages des protocoles de réseaux sociaux ouverts vont bien au-delà de la manière dont les gens peuvent se suivre les uns les autres. Les développeurs peuvent créer de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être facilement intégrées dans d'autres réseaux sociaux ouverts, ce qui accélère le rythme de l'innovation et de l'expérimentation. Chaque application compatible peut définir ses propres normes communautaires et politiques de modération du contenu, ce qui signifie que les utilisateurs ont la liberté de choisir des espaces qui correspondent le mieux à leurs valeurs. Meta estime que cette approche décentralisée, similaire aux protocoles régissant le courrier électronique et le web lui-même, jouera un rôle important dans l'avenir des plateformes en ligne.



Threads est la première application de Meta conçue pour être compatible avec un protocole de réseau social ouvert. Meta espère que Threads aidera les gens à trouver les communautés de leur choix, quelle que soit l'application qu'ils utilisent.



Les prochaines étapes



Meta déploie aujourd'hui Threads sur iOS et Android dans plus de 100 pays. Les habitants de ces pays peuvent télécharger l'application sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.



En plus de rendre Threads compatible avec le protocole ActivityPub, Meta ajoutera bientôt un certain nombre de nouvelles fonctionnalités afin de continuer à améliorer l’expérience de ses utilisateurs.



Meta est enthousiaste à l'idée de recevoir les commentaires de ses utilisateurs à travers le monde. L'entreprise continuera de travailler à l'élaboration de nouvelles fonctionnalités et à l'introduction de nouvelles façons ludiques de se connecter sur l'application.





Dans la même rubrique : < > Tchad : 25 millions dollars US pour assister les retournés à l'est du pays Éliminatoires Paris 2024 : déception pour l'équipe tchadienne de beach-volley qui se classe 4ème Football : le Tchadien Casimir Ninga en quête d'un nouveau challenge après Anorthosis Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)