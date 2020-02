Mettre en évidence l'engagement des États-Unis envers la jeunesse africaine

Assurer un avenir pacifique, stable et démocratique aux populations africaines est incroyablement important, compte tenu de l'enjeu. Au cours des 30 prochaines années, la population de l'Afrique devrait doubler pour atteindre plus de 2 milliards de personnes, dont 70 % auront moins de 30 ans. Ce ne sera pas la première "explosion de la jeunesse" en Afrique, mais la plus importante, car elle prévoit que l'Afrique représentera les deux tiers de l'augmentation nette de la population mondiale d'ici 2050.

Cette énorme croissance de la population jeune de l'Afrique peut prendre deux directions. S'il existe des possibilités d'éducation, des emplois et l'espoir d'un avenir meilleur, alors ces jeunes Africains peuvent être une force dynamique pour la croissance économique. Si les jeunes Africains se voient refuser des possibilités d'éducation et autres, l'avenir pourrait alors être marqué par une instabilité accrue, des migrations dangereuses et le recrutement pour des organisations terroristes et criminelles.

Les États-Unis vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à créer un avenir prospère pour les jeunes d’Afrique

Deux programmes illustrent notre engagement durable en faveur de la jeunesse africaine. L’University Partnerships Initiative (Initiative de partenariats universitaires) est un nouveau programme que nous avons lancé l'année dernière, qui vise à encourager la collaboration entre les universités américaines et africaines. Cette année marque également le 10e anniversaire de la Young African Leaders Initiative (YALI), un programme qui facilite les liens entre les jeunes Africains et leurs pairs aux États-Unis. Ce programme compte déjà un certain nombre de grands succès, qui incluent un groupe d'anciens participants de plus de 20 000 personnes, une Somalienne nommée en 2014 pour le prix Nobel de la paix de 2019 pour son travail de réhabilitation des jeunes radicalisés, par l'adhésion à des milices armées en Somalie, et une ancienne participante de 2016, actuellement membre du cabinet du gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan.

En janvier, j'ai eu l'occasion de voyager à travers l'Afrique centrale et l’Afrique de l’Est. Mon voyage éclair dans six pays - la France, la République centrafricaine (RCA), l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan - a été l'occasion de renforcer la coopération avec nos partenaires africains. Lors de mes discussions avec de hauts représentants du gouvernement, des partenaires internationaux et des anciens participants aux programmes d'échange du département d'État, j'ai souligné nos priorités, à savoir : l'importance de promouvoir une bonne gouvernance et des institutions démocratiques solides, de faire progresser la paix et la sécurité régionales, de lutter contre la corruption et de nouer des liens plus solides en matière de commerce et d'investissement.

Ma première étape a été Paris, où j'ai donné des interviews à Radio France internationale Afrique et à Jeune Afrique. La France est un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre l'extrémisme violent et l'aide à la sécurité au Sahel, et mes rencontres avec des représentants du gouvernement et des partenaires ont inclus une discussion sur les moyens de renforcer la coopération régionale.

En République centrafricaine, j'ai commencé ma visite en me rendant à la Maison de la Mémoire, où j'ai rencontré les anciens participants au programme YALI lors d'une exposition de photos en mémoire des victimes des violences intercommunautaires brutales de 2013 et 2014. J'ai souligné le rôle important que les jeunes peuvent jouer pour changer la perception de l'Afrique, apporter de nouvelles idées et de l'énergie à leurs communautés, et servir de voix pour le dialogue, la paix et la réconciliation. Au cours de la visite, j'ai été interviewé par un journaliste de Voice of America et un participant à YALI, j'ai parlé avec des blogueurs au Centre américain de Bangui et j'ai discuté des prochaines élections, du climat des affaires et de l'embargo des Nations unies sur les armes lors d'une réunion avec le président Touadera. Lors de mes rencontres avec des étudiants universitaires, j'ai insisté sur le fait que « la raison pour laquelle j'occupe ce poste, c’est vous ! »

Pour les milliers de victimes délogées par les récentes inondations en RCA, la paix et la stabilité dépendent du soutien des organisations et des partenariats internationaux. La Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA) joue un rôle important dans la protection des civils, le soutien au processus de paix et l'aide aux autorités centrafricaines pour la préparation des élections. J'ai visité la base principale de la MINUSCA et rencontré le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour un briefing sur la politique, la sécurité et les élections. J'ai visité la base militaire du camp Kassai, où la mission de formation de l'UE développe les Forces armées centrafricaines (FACA) pour en faire une armée professionnelle et efficace. J'ai également eu la chance de rencontrer des Américains travaillant pour la MINUSCA et de les remercier pour leur service international.

À l'approche des élections présidentielles et législatives d'octobre 2020 en Somalie, le besoin de dialogue et de réconciliation politique n'a jamais été aussi grand. À Mogadiscio, j'ai rencontré le Premier ministre Khayre pour discuter de notre soutien à un processus électoral organisé au bon moment, transparent et crédible. Des représentants de la société civile m'ont parlé de la situation des femmes en Somalie, des prochaines élections, de leur rôle dans la reconstruction après la guerre civile et de leur soutien aux efforts de réconciliation. J'ai discuté avec des membres du parlement somalien de la nécessité de faire des compromis pour sortir de l'impasse politique.

Au Soudan du Sud, le gouvernement et l'opposition ont échoué à deux reprises dans la mise en œuvre des termes d'un accord de paix de septembre 2018 qui reflète la volonté du peuple. Le temps qui reste avant la prochaine échéance de février sera crucial pour tracer le futur du pays. J'ai rencontré le président Kiir et le ministre des Affaires étrangères Awut pour les encourager à faire des compromis et à établir la confiance avec l'opposition politique. J'ai encouragé le chef de l'opposition, Riek Machar, à faire un compromis avec le président Kiir et à éviter tout nouveau retard dans la formation d'un gouvernement d'unité. Lors d'autres réunions, les anciens participants au programme YALI et à d'autres programmes d'échange américains ont partagé leurs expériences et leurs aspirations à un avenir pacifique pour leur pays.

En peu de temps, les réformes politiques et économiques du Premier ministre Abiy Ahmed ont transformé l'Éthiopie et placé le pays sur une base économique plus solide. Ayant été en poste dans ce pays dans les années 1980, puis en tant qu'ambassadeur des États-Unis de 1999 à 2002, j'ai un lien personnel fort avec l'Éthiopie et ses formidables habitants, des travailleurs. J'ai été reconnaissant de retourner dans le pays pendant quelques jours. À Mekelle, j'ai rencontré des responsables et des étudiants de l'université de Mekelle, pour discuter du rôle important que les universités peuvent jouer dans le développement national. J'ai rencontré d'anciens participants à des programmes d’échanges entre les États-Unis et l'Éthiopie, qui s'efforcent de faire progresser les partenariats entre les deux pays dans les domaines de l'éducation et de la technologie. J'ai célébré avec le président et le corps enseignant de l'université de Mekelle l'ouverture du nouveau Mekelle American Corner, un espace moderne d'apprentissage, de découverte et de collaboration. À Addis-Abeba, j'ai rencontré des représentants du ministère éthiopien de l’Éducation, et des présidents d'université pour discuter de la manière dont l’University Partnerships Initiative peut renforcer les établissements d'enseignement africains et aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail et créer des opportunités économiques pour eux-mêmes.

Mon dernier arrêt m'a ramené au Soudan. Depuis ma visite au Soudan en août dernier, le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Adballa Hamdok a fait de grands progrès pour consolider les acquis de la révolution pacifique de l'année dernière. Lors de mes rencontres avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Asma Adballa et les dirigeants de l'opposition, j'ai discuté des projets d'échange d'ambassadeurs et j'ai souligné l'importance de former un Conseil législatif de transition le plus rapidement possible. J'ai parlé avec la nouvelle U.S. Educated Sudanese Association de notre initiative de partenariats universitaires et des possibilités de renforcer la collaboration entre les institutions universitaires américaines et soudanaises. J'ai profité de l'occasion pour présenter quelques points forts du voyage et répondre aux questions sur notre politique africaine lors d'un point de presse avec des journalistes internationaux. Avant mon départ du Soudan, j'ai rencontré des membres des comités de résistance de la jeunesse et je les ai écoutés parler de leurs sacrifices et de leurs succès dans la conduite de la révolution pacifique au Soudan.

Comme le dit le proverbe africain, " Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ". Je suis enthousiaste quant à l'orientation de notre engagement et quant à notre coopération avec l'Afrique, une coopération qui crée des liens plus étroits entre les peuples et jette les bases d'un accroissement du commerce et des investissements américains et qui libère l'énorme potentiel et l'esprit d'entreprise des jeunes Africains. Avec ce déplacement, j’ai mis l’accent sur l'Afrique centrale et l’Afrique de l‘Est, mais les États-Unis sont engagés, de manière uniforme, envers l'ensemble du continent. Pas plus tard que cette semaine, le président a annoncé le début de discussions sur un éventuel accord de libre-échange avec le Kenya, qui serait le premier en Afrique subsaharienne.

Ce mois-ci, le sous-secrétaire Hale s'est rendu en Afrique de l'Ouest, et le secrétaire d’État Pompeo se rendra au Sénégal, en Angola et en Éthiopie pour promouvoir le commerce et les investissements, la paix et la sécurité. Ces visites importantes démontrent l'engagement fort et durable de notre pays envers l'Afrique. Dans l'avenir, je suis convaincu que nos investissements communs contribueront à rendre l'Afrique plus prospère, plus pacifique et plus sûre.