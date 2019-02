Mike Pence : L’Amérique et l’Alliance atlantique restent fortes

À la conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président Mike Pence s’est félicité des « progrès extraordinaires » que les membres de l’Alliance ont accomplis en réponse à l’appel du président Trump de renouveler leur engagement envers la défense commune.À présent, deux fois plus de membres de l’OTAN atteignent l’objectif de consacrer 2 % de leur PIB au budget de la défense. Les autres doivent redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif d’ici 2024, a déclaré M. Pence le 16 février.« Grâce au leadership du président Trump et une détermination claire axée sur notre sécurité, notre Alliance transatlantique est défendue et renouvelée », a déclaré le vice-président. « L’Amérique et nos Alliés restent forts » face aux efforts visant à diviser l’OTAN.M. Pence a également insisté sur la nécessité de rester unis pour lutter contre les menaces à la paix et à la sécurité que la République islamique d’Iran fait peser sur le Moyen-Orient.« Le moment est venu pour nos partenaires européens de cesser de miner les sanctions américaines contre ce régime révolutionnaire meurtrier » ainsi que de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien et d’exercer des pressions sur le régime pour offrir au peuple iranien « la paix, la sécurité et la liberté qu’il mérite », a ajouté M. Pence.