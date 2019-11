Mines : deux accords de partenariat entre le Togo et Dangote Industries Limited

Le Chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé a présidé ce jour à Lomé une cérémonie de signature de deux accords de partenariat, dans le secteur des mines, intervenus entre le gouvernement togolais et Dangote Industries Limited (DIL).



Le premier accord porte sur la valorisation et la transformation du phosphate togolais en engrais phosphatés à destination de la région ouest africaine. Le coût de ce projet de développement minier qui débute avant la fin de l’année 2019 est estimé à hauteur de deux milliards de dollars.



Le second accord est relatif à l’implantation d’une nouvelle cimenterie dans notre pays, à partir du clinker togolais et nigérian.



Cette usine d’une capacité annuelle de 1.5 millions de tonnes de ciments permettra au gouvernement togolais de répondre aussi bien à la demande locale qu’à celle des pays limitrophes.



Les travaux de construction de cette firme industrielle démarrent au 1er trimestre 2020 et sa mise en service interviendra avant la fin de l’année prochaine. L’investissement estimé à 60 millions de dollars, permettra la création de 500 emplois directs.



Ces projets de développement socio-économique initiés par le Président Faure Gnassingbé s’inscrivent dans le cadre du deuxième pilier du Plan national de développement (PND, 20182022).