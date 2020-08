Ministère de la Santé Publique du Cameroon (MINSANTE) : ouverture de l'atelier de formation à l'utilisation des tableaux de bord de la plate-forme District Health Information Software (DHIS2) version 2.24

En ce moment se tient dans la localité de Mfou, l'atelier de formation à l'utilisation des tableaux de bord de la plate-forme dhis2 (District Health Information Software) version 2.24. Cette activité est organisée par la Cellule des Informations Statistiques (CIS), avec l'appui de l'OMS.

Rappelons que la DHIS2 est un outil de collecte, de validation, d’analyse et de présentation de données statistiques agrégées et basées sur les patients, adapté (mais non limité) aux activités de gestion intégrée des informations de santé. Il s’agit d’un outil générique plutôt que d’une application de base de données préconfigurée, avec un modèle de métadonnées ouvert et une interface utilisateur flexible qui permet à l’utilisateur de concevoir le contenu d’un système d’information spécifique sans avoir besoin de programmation.