Ministre burkinabè de la Défense : « le Mali sans la Minusma fera mieux »

« La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est un obstacle pour la sécurité, non seulement pour la lutte contre le terrorisme au Mali, mais aussi en Afrique de l’Ouest, et les autorités maliennes sont à même de mieux contrer le terrorisme en l’absence de cette force onusienne » a déclaré Kassoum Coulibaly, lors d’une session intitulée « Afrique sûre », en marge du deuxième sommet Russie-Afrique.



« Nous avons remercié le Mali pour avoir dit Non à la Minusma pour assurer sa sécurité. Nous considérons que la Minusma n’a fait que constater, agrandir ce qui était là. Nous pensons que le Mali sans la Minusma fera mieux », a affirmé le chef de la Défense burkinabé.



Selon M. Coulibaly, la force onusienne « a constitué un frein » pour la sécurité dans la région, « parce qu’il n’y a pas la franchise des gens. En matière de sécurité, il faut qu’on soit franc, transparent, il faut qu’on coopère », a rappelé le colonel-major burkinabè.



« La Cédéao [Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest] a mis en œuvre un grand plan pour lutter contre le terrorisme régional qui fait environ 2 milliards de dollars. Malheureusement, on n'a eu que 25 millions de dollars », a aussi fustigé le responsable militaire, pointant la volonté de certains partenaires occidentaux d’imposer leur vision et leur agenda aux autorités ouest-africaines.



Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, après la première édition qui s'était tenue du 22 au 24 octobre 2019 à Sotchi, sous la devise « Pour la paix, la sécurité et le développement ».