Ministro de Estado – Privatizações elevam competitividade da economia

Pronunciando-se na sessão de apresentação do Programa de Privatizações (PROPRIV), o ministro, assegurou que o Executivo vai trabalhar com cautela para evitar erros que neste domínio foram cometidos noutras partes do mundo. O programa deverá ser implementado tendo em conta as melhores práticas internacionais e sempre na base da legislação angolana. De acordo com o […]

Pronunciando-se na sessão de apresentação do Programa de Privatizações (PROPRIV), o ministro, assegurou que o Executivo va...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...