Mise A Niveau des Services Af Proxy – Un Soutien apporté aux Revendeurs (Dotafrica) .Africa

Les bureaux d’enregistrement et/ou les revendeurs qui ne sont pas agréés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ; en français, la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet), mais qui souhaitent attribuer des noms de domaine dotAfrica (.africa), peuvent désormais le faire en devenant revendeurs sur la […]

Les bureaux d’enregistrement et/ou les revendeurs qui ne sont pas agréés par l’ICANN (Internet Co...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...