Miss Tchad 2019 s'engage en faveur des victimes du cancer du col de l'utérus

Caltouma Sindigue, Miss Tchad 2019, a lancé samedi au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena, des activités sportives pour sensibiliser et récolter des fonds en faveur des victimes du cancer du col de l'utérus.



De nombreux participants ont pris part à l'évènement, notamment des représentants du ministère de la Culture et de l'Office national de la jeunesse et des sports.



Caltouma Sindigue a exprimé ses vifs remerciements à ceux qui ont pris part à l'activité sportive dans le cadre de son plan d'action axé sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus.



Elle a indiqué que "le sport est l'un des moyens préventifs contre ce maladie qui fait des ravages de façon sourdine au niveau de la population féminine tchadienne."



Miss Tchad a exprimé son désir d'apporter, avec son équipe, sa contribution à l'accompagnement des politiques de sensibilisation auprès de la population, surtout des plus vulnérables.



"Cette activité sprotive de ce matin, vient lancer officiellement un appel de fonds à toutes mes activités que je compte mener pendant mon mandat. Je vous exhorte donc à continuer à me soutenir par vos divers dons et en tout temps", a souligné Miss Tchad 2019.