Objectifs et Activités

Le principal objectif de cette mission était d'aider la population locale. Rouslan a précisé que, bien qu'ils aient fourni des soins médicaux, ils ont également organisé de nombreuses conférences, surtout pour les obstétriciens.







Contributions Matérielles

Les médecins ont apporté des équipements médicaux, notamment :



Des instruments de fabrication russe pour les gynécologues.

Des équipements hospitaliers pour la chirurgie maxillo-faciale.

Du matériel de stérilisation portable et des unités de soins dentaires, remis au Cameroun et à l'Ouganda.





Accueil et Relations Culturelles

Rouslan a noté que de nombreux Africains rencontrés avaient étudié en Russie et entretenaient une affection pour le peuple russe, parlant souvent la langue. Ils ont exprimé le désir de voir les médecins russes revenir plus fréquemment.





Cette mission souligne non seulement l'engagement humanitaire de la Russie, mais également l'importance des relations bilatérales et des échanges culturels entre la Russie et les pays africains.