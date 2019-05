Mohamed Ibn Chambas conclut sa visite en Mauritanie, appelle les parties prenantes Á prendre les mesures nécessaires pour organiser des Élections Présidentielles apaisées, Libres, crédibles et transparentes

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a achevé aujourd’hui une visite de trois jours en République Islamique de Mauritanie.

Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre des activités de bons offices de l’UNOWAS, avait pour but d’échanger avec les parties prenantes sur la préparation de l’élection présidentielle prévue pour le 22 juin prochain.

Durant sa visite, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nation Unies a été reçu en audience par le Président de la Mauritanie, S.E. M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Il a également eu une série d’entretien avec le Ministre de la Justice, Dia Moctar Malal, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Ould Abdalla et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Mohamed Vall Ould Bellal. M. Ibn Chambas a également rencontré les six candidats à l’élection présidentielle, le corps diplomatique accrédité en Mauritanie et l’équipe pays des Nations Unies.

Durant cette mission, M. Ibn Chambas a souligné le rôle actif de la Mauritanie dans la sous-région et au sein du Groupe de cinq pays du Sahel (G5 Sahel). « La Mauritanie joue un rôle majeur dans la consolidation de la paix et la stabilité dans la sous-région », a-t-il déclaré.

Notant l’importance des prochaines élections présidentielles dans la consolidation de la paix et la démocratie, M. Ibn Chambas a appelé toutes les parties prenantes à prendre les mesures nécessaires pour organiser des élections apaisées, inclusives, libres, transparentes et crédibles. « Les élections présidentielles sont une opportunité pour le peuple mauritanien de réaliser son aspiration à la paix et la prospérité », a-t-il ajouté.

Avant de quitter la capitale Nouakchott, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a réitéré le soutien des Nations Unies et celui de la communauté internationale à accompagner la Mauritanie dans ses efforts pour la consolidation de la paix et de la démocratie.