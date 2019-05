Mohamed Ibn Chambas conclut sa visite en Mauritanie, appelle les parties prenantes Á prendre les mesures nécessaires pour organiser des Élections Présidentielles apaisées, Libres, crédibles et transparentes

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a achevé aujourd’hui une visite de trois jours en République Islamique de Mauritanie. Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre des activités de bons offices de l’UNOWAS, avait pour but d’échanger […]

