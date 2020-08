ACTUALITES Mohannad Ali, Fatima Akif couronnée reine et roi du football freestyle africain lors du Freestyle UNLOCKED Africa 2020

- 5 Août 2020





Le championnat de football freestyle virtuel d'un mois, étiqueté Freestyle UNLOCKED Africa 2020, s'est terminé le dimanche 2 août 2020 avec la finale du 3e championnat africain de football freestyle. Après plusieurs battles spectaculaires de football freestyle, Mohannad Hosam Ali d'Egypte et Fatimaezzahra « Fatima » Akif du Maroc sont devenus les champions hommes et femmes d'Afrique pour 2020. Ali, 20 ans, est le champion égyptien de football freestyle 2019, tandis qu'Akif, 19 ans, est la championne arabe en titre de football freestyle féminin. Feet 'N' Tricks International, le plus grand promoteur de football freestyle en Afrique, a accueilli les jeux, qui ont débuté le mercredi 1er juillet 2020 et a reçu 152 candidatures de 21 pays participant aux premiers jeux en ligne du genre. Valentine Ozigbo, le président de Feet 'N' Tricks International, lors de son discours durant la finale du championnat, a exprimé sa fierté face à la croissance rapide du football freestyle sur le continent depuis le début du tournoi en 2017. « Lorsque nous avons lancé ce projet il y a quelques années, tout était question de passion pour une forme d'art qui méritait de se voir attribuer une place de premier plan dans le monde du sport », a déclaré le respecté chef d'entreprise. « Aujourd'hui, nous venons de tenir les troisièmes championnats continentaux couronnés de succès, en plus de quatre tournois nigérians. » « Les statistiques de cette année (152 candidats, 21 pays et une augmentation de la participation des femmes) témoignent du fait que le football freestyle n'est pas seulement le type de football à la croissance la plus rapide, mais il a aussi pris des racines solides en Afrique. » MTN, le sponsor principal du championnat, a célébré les gagnants et a promis de continuer à soutenir les initiatives axées sur le développement des jeunes à travers l'Afrique. « La qualité de participation que nous avons constatée à l'édition de cette année du Championnat africain de football freestyle est un autre témoignage de la qualité des talents qui abonde en Afrique, et elle est vraiment inspirante », a déclaré Rahul De, directeur du marketing de MTN Nigeria. « Nous sommes heureux de faire partie de cette initiative et ne reculerons pas dans notre soutien aux programmes de développement pour les jeunes en Afrique. Félicitations à tous les participants et en particulier à Mohannad et Fatima pour les champions émergents dans les catégories masculine et féminine », a ajouté M. De. Huit freestylers professionnels de six pays (l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan, le Maroc et le Nigéria) ont participé aux finales hommes et femmes très disputées des jeux virtuels qui ont été diffusés en direct sur HipTV et diffusés en direct sur les chaînes Youtube et Instagram de PlusTV, ainsi que sur les chaînes YouTube, Facebook et Instagram de Feet 'N' Tricks. Tout en s'adressant aux fans de football freestyle après l'événement, M. Ozigbo a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du jeu lors de la finale et a réitéré son désir de faire en sorte que le championnat du monde de football freestyle soit organisé au Nigeria ou dans tout autre pays d'Afrique dans un proche avenir. « Merci à tous nos sponsors. MTN, qui est notre sponsor principal cette année, ma fondation, la Fondation Valentine Chineto Ozigbo et Eko Disco. Merci également à nos partenaires de diffusion, PlusTV Africa et HipTV. Merci à tous nos autres partenaires médias qui ont soutenu ce concours », a déclaré M. Ozigbo. Les Championnats d'Afrique de football freestyle, Mohannad Hosam Ali (Egypte) et Fatima Akif (Maroc) remportent le grand prix de 850 € chacun. Les gagnants de la deuxième place, Yousef Ayman Riesco (Égypte) et Lubna Omar (Soudan) rentrent chez eux avec 635 € chacun, tandis qu'Ayoub Haouas (Tunisie) et Evelyn Okafor (Nigéria), qui ont tous deux terminé troisièmes, gagnent 425 € chacun. Les gagnants de la quatrième place, Samir Saidi (Algérie) et Yasmine Rais (Maroc), remportent chacun 212 €. Riesco, 30 ans, est un ancien champion du monde de Super Ball et 6 fois champion national égyptien. Ayoub, 30 ans, est le champion en titre du Online Arabs Freestyle Championship. Okafor, 21 ans, est la championne africaine de football freestyle féminin 2019. Un panel de juges internationaux (Lukasz Chwieduk de Pologne, Caitlyn Schrepfer des États-Unis, Yo Katsuyama du Japon et le duo sud-africain Kamal « Kamilio » Ranchod et Chris Njokwana) ont déterminé le vainqueur grâce au processus d'élimination lors de battles en direct. La finale était animée par le roi nigérian de la street dance, Poco Lee. Une variété de comédies musicales, de danse et d'artistes s'est également produit. Freestyle UNLOCKED Africa 2020 a été organisé en partenariat avec la World Freestyle Football Association, la WFFA avec le géant des télécommunications, MTN est le sponsor principal. Distribué par APO Group pour Feet 'N' Tricks International. Contact presse :

Aziza Uko

Téléphone : +234 8099162777

Courriel : press@feetandtricks.com À propos de Feet ‘n’ Tricks International :

Feet ‘n’ Tricks International Limited (www.FeetAndTricks.com) est l’organisateur officiel des compétitions de football freestyle en Afrique. La société s’engage fermement à promouvoir le rayonnement de la forme d’expression artistique qu’est le football freestyle. La société organise les championnats annuels depuis 2017. Le Freestyle Unlocked Africa 2020 en sera la quatrième édition. Les compétitions se déroulent en partenariat avec l’Association mondiale du football freestyle (WFFA), l’instance dirigeante de la discipline.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mohannad-ali...





Dans la même rubrique : < > Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 04 Aout 2020 Nouveau comité d’investissement pour fournir des solutions au financement de la résurgence énergétique de l’Afrique Coronavirus - Côte d'Ivoire : Point de la situation COVID-19 du 04 août 2020