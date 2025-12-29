Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi

Le thème du syncrétisme chrétien est au cœur des travaux. Pour les responsables ecclésiastiques, il s'agit d'aider les fidèles à naviguer dans un monde où les croyances se mélangent souvent. Le Pasteur Sandjidé N. a été ferme : face à la "compromission" mondiale, l'adoration doit rester pure et centrée sur l'unicité de Dieu. Cette réflexion théologique vise à forger des croyants plus conscients et plus résilients face aux influences extérieures.



Au-delà de l'aspect doctrinal, la conférence de Mongo est un plaidoyer pour le vivre-ensemble. Le secrétaire général de la province d'Am-Timan a rappelé que l'engagement religieux doit être un pont, et non une barrière. En suivant le "même Créateur", les fidèles sont appelés à être des agents de paix au sein de leurs communautés respectives, particulièrement dans les régions de l'Est où la diversité est une richesse.



En ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, a lié les enjeux spirituels aux réalités nationales. Il a exhorté les participants à ne pas oublier la sécurité du pays dans leurs prières. Cette reconnaissance de l'influence de l'Église sur la conscience citoyenne souligne l'importance des organisations religieuses dans l'édification d'un Tchad uni, informé et serein.

