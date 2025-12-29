Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 29 Décembre 2025


La ville de Mongo est devenue, ce lundi 29 décembre 2025, le centre de gravité d'une réflexion spirituelle profonde. Les Églises Baptistes Mid-missions y ont lancé leur 3ème conférence régionale, un rendez-vous marqué par une volonté de retour aux sources et d'engagement pour la paix.


Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi


 

Le thème du syncrétisme chrétien est au cœur des travaux. Pour les responsables ecclésiastiques, il s'agit d'aider les fidèles à naviguer dans un monde où les croyances se mélangent souvent. Le Pasteur Sandjidé N. a été ferme : face à la "compromission" mondiale, l'adoration doit rester pure et centrée sur l'unicité de Dieu. Cette réflexion théologique vise à forger des croyants plus conscients et plus résilients face aux influences extérieures.

 

Au-delà de l'aspect doctrinal, la conférence de Mongo est un plaidoyer pour le vivre-ensemble. Le secrétaire général de la province d'Am-Timan a rappelé que l'engagement religieux doit être un pont, et non une barrière. En suivant le "même Créateur", les fidèles sont appelés à être des agents de paix au sein de leurs communautés respectives, particulièrement dans les régions de l'Est où la diversité est une richesse.

 

En ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, a lié les enjeux spirituels aux réalités nationales. Il a exhorté les participants à ne pas oublier la sécurité du pays dans leurs prières. Cette reconnaissance de l'influence de l'Église sur la conscience citoyenne souligne l'importance des organisations religieuses dans l'édification d'un Tchad uni, informé et serein.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Abéché : Amdaradir conjugue passé et futur pour le développement du Ouaddaï

Abéché : Amdaradir conjugue passé et futur pour le développement du Ouaddaï

N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale 28/12/2025

Populaires

N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale

28/12/2025

Tchad : le 7ᵉ Congrès du Syndicat des magistrats met l’accent sur la sécurisation judiciaire des investissements

28/12/2025

Sport de masse à N'Djamena : le 1er Arrondissement lance ses activités sous le signe de la santé et du vivre-ensemble

28/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter