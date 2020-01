Monsieur l’Ambassadeur OGAWA Kazuya, reçu par le Président de la Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Emigration à l’Assemblée Populaire Nationale

Le 15 janvier, l’Ambassadeur OGAWA Kazuya a été reçu par M. Abdelkader ABDELLAOUI, Président de la Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Emigration à l’Assemblée Populaire Nationale. Ils ont échangé leurs opinions sur des relations bilatérales entre le Japon et l’Algérie ainsi que des questions régionales et domestiques. Read more on https://africa-newsroom.com/press/monsieur-lambassadeur-ogawa-kazuya-recu-par-le-president-de-la-commission-des-affaires-etrangeres-de-la-co...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...