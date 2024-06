Moov Africa Tchad récompense les derniers gagnants de la promotion HADIYA TABASKI

Moov Africa Tchad a récompensé les 30 derniers gagnants de la promotion " Hadiya Tabaski " en leur offrant chacun 40 000 FCFA via Moov Money. Cette promotion visait à fidéliser les abonnés et à leur permettre de célébrer la Tabaski en toute sérénité.



Pour participer, il suffisait de souscrire aux forfaits Kattir appels ou internet à partir de 1000 FCFA. Le tirage au sort s'est déroulé en présence d'un huissier de justice et les gagnants ont été contactés par le centre d'appels pour confirmer leurs lots.



D'autres promotions seront lancées prochainement, selon Mme Afaf Mahamat Saleh, chef du projet " Hadiya Tabaski ".