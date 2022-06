Mort de migrants à Melilla : l'UA exige une enquête immédiate

Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat s'est dit profondément choqué et préoccupé par le traitement violent et dégradant infligé à des migrants africains qui tentaient de franchir une frontière internationale entre le Maroc et l'Espagne.



Les violences qui ont suivi ont entraîné la mort d'au moins 23 personnes et en ont blessé beaucoup d'autres.



Moussa Faki Mahamat appelle à une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs droits de l'homme, tout en s'abstenant de recourir à une force excessive.